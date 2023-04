Randers-landsby får hæderspris og går hjem med stor pengepræmie

»Man hilser mere på folk, som man ikke kender. I en storby er folk bare et tal. Du møder nogen, du aldrig ser igen, men her kan du måske se den samme person hver dag uden at kende dem,« sagde den unge familiefar Dan Søegaard Veibøl.

Ud over Asferg deltog landsbyerne Løvel i Viborg Kommune, Skjød i Favrskov Kommune, Ramme og Lomborg i Lemvig Kommune samt Nørre Snede i Ikast Brande Kommune i finalen.

Regionsrådet har desuden fundet en vinder af ”initiativprisen”, som er en pris, der gives til en af de ikke-vindende landsbyer for en særlig indsats på et bestemt område.

Her vandt Nørre Snede for deres arbejde med bæredygtighed, hvor byen inddrager skolebørn i biodiversitet og plante mikroskove, oplyser chefkonsulent Lars Haahr.