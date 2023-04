Trafikkaos på Viborgvej: Politikere vil diskutere løsninger for at afhjælpe problemet

»Overordnet bør spillereglerne ændres, når vi som her har to vejmyndigheder for et trafikalt sammenhængende område. Konkret – ud over at langt flere tager cyklen, så antallet af biler reduceres – kan jeg ikke få øje på en smart løsning, som alle vil være glade for. Benyttelse af Lykkegårdsvej er nok løsningen med det bedste forhold mellem glade og sure borgere. Lykkegårdsvej-løsningen bør suppleres med en forbindelse fra Parkvej til Oust Møllevej,« siger Jens Peter Hansen (V).

Han henviser til åbningen af en sidevej mellem Parkvej og Bakkevej, der i dag er lukket. Det vil kræve få meters asfalt at forbinde de to veje. Men det vil samtidig betyde, at Lykkegårdsvejs og Bakkevejs beboere frivilligt skal give lov til, at bilerne må køre igennem på deres veje, da der er tale om to private fællesveje.

Ikke nem opgave

Det er ikke nogen nem opgave, og det ville også betyde, at Vejdirektoratet og Randers Kommune skulle lukke for biler fra Parkvej ud på Viborgvej – enten helt eller delvist. Altså et frivilligt samarbejde mellem borgere, kommunen og Vejdirektoratet – på én gang.

Enhedslistens Frida Valbjørn Christensen, der også sidder i udvalget, er primært bekymret for trafiksikkerheden, når bilister fra Parkvej i fremtiden skal krydse to spor i stedet for et.

»Enhedslisten er generelt ikke glade for at løse trafikale situationer med flere penge, men vi vil gerne kigge på bedre løsninger, og det vil jeg undersøge nærmere,« lyder det fra Frida Valbjørn Christensen.

Enhedslisten går ikke ind for mere privatbilisme. De foretrækker offentlig transport, derfor forbeholdet.

Fladbrovej kigges der på

Der er en dialog i gang med Vejdirektoratet fra kommunens side, understreger borgmester Torben Hansen (S), da Din Avis spørger til, hvad kommunen konkret har foretaget sig i sagen.

Borgerne i området kan ikke løse problemet. Indtil videre vil Vejdirektoratet og kommunen heller ikke. Hvad skal der i dine øjne til for at lave en smart løsning på Viborgvej og sidevejene?

»Viborgvej er en af Randers’ smertensbørn med den stigende trafik på vejen. Der er ikke et quickfix og en løsning nu og her. Jeg har forstået på min forvaltning, at man især er i dialog om at forbedre venstresvingskørslen fra Viborgvej mod Fladbrovej,« siger Torben Hansen til Din Avis.

Udstykninger i stor stil

Randers Kommune har nikket ja til udstykninger i stor stil i Hornbæk og Stevnstrup. Det betyder en øget trafikmængde ind mod byen på Viborgvej. Hvorfor overlader man det til Vejdirektoratet at løse de trafikale problemer, som kommunen delvist selv har skabt?

»Jeg er glad for, at Vejdirektoratet løser udfordringer på motorvejen og gør klar til tre spor, det vil jeg understrege. Jeg er med på, at vores udfordring er, at der kommer flere biler til, og at vi får mere bosætning. Nu er det engang, sådan det er, at vores bosætning har vækstet i det område. Det er rent historisk, at Viborgvej er en statsvej, og det ønsker vi jo heller ikke at ændre, uanset hvilke udfordringer det giver,« siger Torben Hansen (S).

Hans konservative byrådskollega er ikke helt enig.

»Det er jo dejligt, at Randers Kommune udvider med flere borgere, der giver vækst og velstand til byen. Det giver omvendt nogle udfordringer blandt andet med infrastrukturen. Viborgvej er en statsvej. Det er både godt og skidt. Godt, fordi staten dermed er med til at betale for udvidelse og vedligeholdelse af et stykke vej, og så slipper skatteborgerne i Randers. Skidt, fordi Randers Kommune har mindre indflydelse på den endelige løsning. Vejdirektoratet er jo kun interesseret i at løse deres del og kigger ikke på helheden i området,« erkender Bo Vestergaard (K).

Jens Peter Hansen (V) er som ivrig fortaler for cyklismen trods alt glad for, at der er en løsning for cyklisterne.

»Den firehjulede trafik overlader vi til Vejdirektoratet, eftersom de er vejmyndighed for Viborgvej. Hvad angår cyklerne, så har vi etableret Hvidemølleruten, så borgere fra Hornbæk-området hurtigt og fredeligt kan cykle til og fra Randers C. Vi arbejder på at få optimeret cykelforbindelsen fra Stevnstrup ved at lade cykelrute 29 følge Stationspladsen og derefter over DSB’s areal til Skovbrynet, ligesom vi har en hænger med at få gjort markvejen over Hornbæk Enge brugbar som cykelpendler rute, så vi friholder stien langs Gudenåen for pendler trafik.