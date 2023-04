»Der er flere gæster, der kommer igen, men de kommer også generelt længere fra end tidligere. På den måde oplever vi, at Djurs Sommerland er blevet mere populær for en større del af Danmark.«

Netop fordi der kommer flere gæster fra fjernere egne, er det vigtigt for Djurs Sommerland at kunne tilbyde overnatningsmuligheder. Det er derfor også højt på forretningsagendaen hos direktøren, på sigt at bygge for eksempel et feriecenter eller hotel tæt ved forlystelsesparken.

Selvom Henrik B. Nielsen ikke endnu kan løfte sløret endeligt for, hvad forlystelsesparken arbejder på i forhold til 2024, er der endnu en gang store nyheder i vente.

»Vi kommer til at lave en stor enkeltinvestering til 2024-sæsonen, men detaljerne er ikke på plads endnu. Vi ved, at det er vigtigt for vores konkurrenceevne, at vi kommer med nye forlystelser, og derfor fortsætter vi det kommende år.«