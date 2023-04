Tøfting på de skrå brædder: Randers Teater offentliggør nyt program

Det sker som led i den kommende sæson i det nyrenoverede teater, der skydes i gang under Randers Festuge med Hotel Pro Forma-forestillingen ”I krydset får de en ny sofa”.

Og det er en forventningsfuld teaterdirektør, der efter et år med byggerod kan ser frem til at komme ud over stepperne.

»Jeg glæder mig virkelig til en hel sæson, der skal spille i vores eget hus. Og så ser jeg meget frem til at invitere indenfor i vores nye rammer, som med den store nye foyer kommer til at give nogle fantastiske muligheder. Sidste sæson blev vi rigtig dygtige til nødløsninger og til at flytte rundt på tingene. Nu vil vi gøre det, vi er bedst til, og det er at give vores gæster nogle gode oplevelser med den levende scenekunst,« siger Peter Westphael i en pressemeddelelse.