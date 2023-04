Lover »rigtig« fornyelse i dansk politik: Randrusianer stifter nyt parti

At det er Lars Løkke Rasmussen og Inger Støjberg, der står i spidsen for de nye partier, stiller dog ifølge Erik Humblebug spørgsmålstegn ved, hvor stor fornyelsen reelt er.

Under opbygning

»De seneste vælgervandringer viser jo ikke, at der er stor tillid til fornyelsen i den brede del af befolkningen. Derfor er der brug for et nyt brud med den traditionelle måde at føre politik på. Der er brug for en fornyelse, der kommer udefra,« fortæller han i en pressemeddelelse.

»Der er brug for et nyt parti, der arbejder ud fra en bestemt ideologi. Hvordan skaber vi et bedre samfund ud fra en filosofi omkring, hvordan samfundet skal indrettes? Derfor er der brug for en fornyelse, der bygger på en klassisk, socialliberal forståelse af, hvordan vi indretter vores samfund,« udtaler han og fortsætter: