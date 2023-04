Grædende afviste han hvidvask af adskillige millioner: Enorm hvidvasksag er hvirvlet ind i hemmeligt pengenetværk

Tårerne strømmede ud af øjenkrogen hos erhvervsmanden, mens han igen og igen nægtede at vide noget om de lyssky forretninger, der løb op i millioner og atter millioner.

Men nu tyder et blåt øje og en kolossal mængde transaktioner på, at en af Danmarks største hvidvasksager trækker tråde til et udenlandsk netværk, hvor astronomiske pengebeløb skifter hænder, mens de bevæger sig over landegrænser og vasker penge hvide.