»Jeg er virkelig glad for at vi nu endelig får sådan en bane i Randers. Vi har oplevet en rigtig stor interesse for vores projekt, så derfor er det glædeligt, at vi allerede nu kan invitere til spil på banen.«

Banen består af 19 huller, og klubben har fået hjælp til at designe anlægget af to prominente navne inden for sporten. Ronnie ”Ronson” Hansen, der blev verdensmester i netop fodboldgolf i 2016 og 2017 og Brian ”Brizze” fra fodboldholdet Brizze FC har givet både råd og vejledning i processen.

Skabt af ildsjæle