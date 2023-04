29-årig kvinde voldtaget og røvet

En 36-årig mand er onsdag formiddag klokken 10.30 blevet fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Randers. Det oplyser Østjyllands Politi via Twitter.

Manden er sigtet for tirsdag at have begået voldtægt og røveri mod en 29-årig kvinde. Overgrebet fandt ifølge politiet sted på en adresse i Hadsten.