Dobbeltkoncerten kan opleves torsdag 17. august. Derudover vil der være seks andre arrangementer på Amfiscenen til Randers Festuge 2023.

Kendt fra X Factor

TV-seerne og publikum ved årets X Factor Finale nikker måske genkendende til navnet Ida Laurberg. Hun gæsteoptrådte nemlig ved årets finale i Arena Randers. Nu kommer den 22-årige sangerinde tilbage til byen for at strø lidt stjernestøv under den åbne sommerhimmel ved årets festuge. Ida Laurberg er på vej til at blive et af de helt store danske popnavne. Allerede som 16-årig skrev og producerede hun sangen ’Puppy Dog Eyes’, der er streamet over 25 millioner gange på Spotify og YouTube.