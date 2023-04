Tre generationer i byen: Familievirksomhed lander igen millionoverskud

Der er gang i malerpenslerne hos familievirksomheden Thage W. Nielsen for tiden. For tredje år i træk er der plus på bundlinjen.

Årsregnskabet for Thage W. Nielsen A/S viser et plus på 1.789.674 kroner før skat mod et overskud på 2.838.491 kroner året forinden. Det vækker tilfredshed hos direktør Mads Bülow.