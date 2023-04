Madanmelder revser nyt spisested: »Jeg forestiller mig, Satan har en tilsvarende model hjemme i Helvede«

»Jeg har læst menukortet. Der er så meget, at jeg blev helt forvirret,« siger min medspiser, da vi sætter os ind i bilen for at køre mod det nyåbnede spisested Bolværket ved havnekajen i Randers.

Man skulle næsten tro, der hviler en forbandelse over byens tidligere sukkerfabrik, der indtil nu ikke er lykkedes med at blive det sociale samlingspunkt, man har forsøgt at forvandle stedet til.