Han havde et unormalt stort hoved, og da han efterfølgende blev scannet på sygehuset, viste det sig, at han havde nogle alvorlige blødninger i hjernen, som han blev akut behandlet for. Lægerne vurderede, at der både var nye og lidt ældre blødninger, og derudover konstaterede de, at barnet også havde brækket et lårben. Skader, som barnet ikke selv kunne have påført sig.

Sagen blev anmeldt til Østjyllands Politi, der startede en efterforskning op for at finde frem til, hvad der var sket, og hvem der eventuelt havde påført barnet skaderne. Imens blev forældre og barn overført til familieinstitutionen Bethesda. Under opholdet bed faren drengen i kinden, så han fik et tydeligt bidemærke. Det førte til, at politiet anholdt den 32-årige, der efterfølgende blev varetægtsfængslet i sagen.