Branden er opstået i en lagerhal, hvor der er oplagret omkring 5.000 ton solsikkepiller lavet af solsikkeskaller, som virksomheden bruger i deres produktion til fremstilling af såkaldt procesenergi. Branden ulmede torsdag morgen, og om aftenen brød den for alvor i brand.

Brandslukningsarbejdet har stået på lige siden, og natten til fredag blev 13 husstande i nærområdet evakueret grundet sundhedsfare fra røgen.

Østjyllands Politi skriver på Twitter, at hvis lokalbeboerne i Langkastrup og i Assentoft føler sig generet af røg og lugt, bør de gå indendøre og lukke døre og vinduer samt slukke for ventilationsanlæg.

Branden i Langkastrup kommer til at få konsekvenser for Aarhus Protein, der var udsat for to ulykker samme dag.