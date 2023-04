Se video fra luften: Brandfolk kæmper mod flammerne hos uheldsramt virksomhed

Branden er opstået i en lagerhal, hvor der er oplagret omkring 5.000 ton træpiller, og det er de piller, der er gået ild i.

Den operative chef for Beredskab og Sikkerhed, Niels Henrik Nielsen, udtalte fredag til JP Randers, at branden er under kontrol, men svær at slukke, og at det sagtens kan tage to-tre døgn endnu, inden brandfolkene har fået bugt med ilden.

Senere samme dag som denne brand opstod i Aarhus Proteins lagerhal, var virksomheden ude for endnu en ulykke, da en af dens siloer fyldt med hestebønner styrtede til jorden på havnen i Aarhus.