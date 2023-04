Landsret stadfæster dom: 34-årig kvinde blev dømt for samleje og oralsex med 14-årig

Under hele sagen har kvinden nægtet sig skyldig, og hun ankede også selv dommen til landsretten.

Hun var også tiltalt for at have krænket to andre drenges blufærdighed.

Der var uønskede berøringer på en 14-årig og en 15-årig, påstod anklagemyndigheden, men både byret og landsret har frifundet hende for disse forhold.

Episoderne på Djursland med den 14-årige dreng er blevet vurderet efter en ændring af straffeloven i marts sidste år.

Den indebærer, at der er tale om voldtægt, når en person på 22 år eller ældre har samleje eller andet seksuelt samkvem med et barn under 15 år. Også når det er sket frivilligt.