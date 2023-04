Nyt krav kan være på vej til daginstitutioner: Søskende skal foran i køen

Indtil nu har Randers Kommune haft en søskendehensyn, når det kom til at få den store kabale med pasningspladser til at gå op.

Det betyder, at Pladsanvisningen forsøger så vidt muligt at placere mindre søskende i samme institution, som deres større søskende går i, så forældrene ikke skal køre flere steder hen for at hente og aflevere deres børn.