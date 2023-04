Her kan du se dem danse: Vær med til at lukke køerne på græs

I Randers Kommune er der kun en enkelt gård der inviterer indenfor. Det er Krogsagergård ved Hørning sydøst for Assentoft. Men du kan for eksempel også tage turen til Karensminde nær Pindstrup, Østermarksgården lige syd for Hadsund eller Nygaard vest for Hobro.

God dyrevelfærd

»Det er et fast holdepunkt for os økologer, at køer skal på græs i sommerhalvåret. På Økodag får hele Danmark at se, hvordan køerne nyder at komme ud på græsset. Det er et tilløbsstykke. Derudover håber vi, at økokøernes glæde kan inspirere vores ikke-økologiske kolleger til også at lukke deres køer ud af stalden. Det er bare god dyrevelfærd. Og så har det en masse afledte effekter på biodiversiteten, naturen og drikkevandet. Vi glæder os til Økodag,« siger Louise Køster, der er forperson hos Økologisk Landsforening.