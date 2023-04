»Vi samarbejder med ejeren om brandslukning. Der er tale om en industrihal, hvor der er oplagret træpiller.«

Bygningen rummer nogle tusinde tons træpiller, og ifølge Niels Henrik Nielsen er det disse træpiller, der er gået ild i. Branden er under kontrol, som det ser ud nu. Den er dog svær at slukke. Som et led i slukningsarbejdet er beredskabet ved at grave træpillerne ud af hallen for kunne nå ind til selve ilden.

Slukningsarbejdet har derfor længere udsigter.

»Som vi kigger ind i det lige nu, har vi en ide om at slukningen kommer til at tage to til tre døgn, siger Niels Henrik Nielsen.