Sko, tøj og brugskunst - til priser, der er langt under, hvad man kan finde det til i almindelige butikker.

Det er konceptet bag livstilsoutlettet Fabric, som indehaver Nicolai Øksenholt Michaelsen har stået bag i snart 15 år.

Og nu er han snart klar til at slå dørene op for et kæmpe lagersalg i hjembyen.