Frygter at gå fra hus og hjem: Nye regler sender udgifterne på himmelflugt for boligejere på landet

Det er skæbnens time for tusindvis af boligejere på landet.

Nye ejendomsvurderinger er på vej, og med dem følger risikoen for en iøjnefaldende ekstra beskatning. Nu breder der sig en frygt for, at flere må gå fra hus og hjem og opgive livet på landet.

Det slår skår i glæden hos Katrine og Mikkel Thorsen, der er blandt de 25.000 ejere af mindre landejendomme, som risikerer at blive berørt.