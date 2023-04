Politi overraskede til biltræf: Over 100 sigtede

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

En større færdselskontrol resulterede ikke mindre end 20 beslaglagte biler og sigtelser til 113 bilister. 10 heraf står til en betinget frakendelse af kørekortet på grund af for høj fart og for tæt kørsel.

Folk må gerne mødes om deres interesse for biler, men det skal ske inden for lovens rammer - herunder færdselsloven, lyder det fra politikommissær Amrik Chadha, der ikke forstår, hvorfor man ikke har anmeldt arrangementet.

»Jeg undrer mig over, at man vælger at holde et så stort arrangement hemmeligt, så der ikke er styr på trafikafvikling, og man generer en masse andre borgere. Vi havde fået nys om arrangement, og vi ved fra tidligere, at der er for mange, der ikke overholder reglerne. Derfor stod vi klar og havde også lidt assistance fra flere andre politikredse,« siger politikommissær Amrik Chadha.