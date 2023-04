Førskolen under lup: Disse ting kan forbedres

Plads til forbedringer

Det er som sagt også internt i det offentlige system, at kommunikationen halter.

”Resultaterne af evalueringen viser et behov for at ensrette og revidere rammen for samarbejdet i førskolen, herunder proceduren for overlevering af informationer omkring det enkelte barn fra dagtilbud til skole - med særligt fokus på de sårbare børn med særlige behov,” står der blandt andet i evalueringen.

En medarbejder fra et kommunalt dagtilbud fortæller i evalueringen, at de i børnehaverne laver et kæmpe stykke arbejde med at udfylde overleveringsskemaer og at lave sprogvurderinger, men personalet oplever, at skolerne ikke har tid til at gennemgå deres noter. Samtidig mener personalet på skolerne, at de mangler tid til netop at læse overleveringsskemaerne.

Men andet skolepersonale fortæller, at vedkommende oplever, at skemaerne langt fra stemmer overens med børnenes udfordringer.

»Der er flere ting, der kan gå galt i overleveringen omkring børn med særlige behov. Det handler om forståelsen af, hvad det er, man skal beskrive, når man afleverer et barn fra børnehaven ind i en skoleverden. Hvad skal man fortælle om det her barn, som har betydning for den skoleverden, som barnet skal ind at fungere i? Der kan der klart forbedres stadigvæk,« siger en skoleleder i evalueringen.

Forvaltningens løsninger

For at imødekomme nogle af de ting, som, evalueringen peger på, kunne blive bedre, har Randers Kommunes forvaltning udarbejdet nogle konkrete forslag, der blandt andet skal øge forældreinddragelsen og samarbejdet på tværs.

Et af forslagene går ud på at lave en folder om førskolen, som man vil uddele til forældrene på forældremøder, til åbent hus-arrangementer, i børnehaven og via Aula. Et andet forslag går ud på, at hver førskole lokalt skal have større fokus på at give bedre løbende information til forældrene via Aula. Der skal også være fokus på opfølgninger på hvert enkelt barns trivsel og udvikling i førskolen.

Et forslag, der skal styrke samarbejdet på tværs af dagtilbud og skoler, er en opdatering af rammebeskrivelsen for førskolen. Årshjulet, procedurerne og skemaerne for overlevering skal alt sammen opdateres, anbefaler forvaltningen. Det skal sikre, at skolerne ”bliver klædt bedst muligt på i forhold til børnenes behov, og at de informationer og handleplaner, som dagtilbuddene udarbejder som en del af overleveringsmaterialet, anvendes”.