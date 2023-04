Verdensstjerner, shows og nye arrangementer sætter Randers på landkortet: Nu har to nye premiere

Randers har den seneste tid haft besøg af verdensstjerner, kæmpearrangementer og et væld af danske kendisser.

Onsdag er der premiere på to nye livearrangementer, hvor to markante gæster kommer til byen. Håbet er, at det kan friste randrusianerne og bidrage til at placere Randers blandt landets kulturelle sværvægtere.