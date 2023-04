Andreas Bachs barndomsoplevelser hos familien i Randers blev til en hyldestsang

Han taler klingende københavnsk, da vi starter med at sige dav i telefonen under et interview, der skal handle om trommeslageren Andreas Bach og bandet Long Islands nyeste popsang, som hedder ’Jylland Kalder´.

Undervejs skifter dialekten til jysk, næsten randrusiansk, når ordene kommer ud af den 29-årige Andreas Bachs mund.