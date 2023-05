Han gik en svær tid igennem: Så gav Michael Falch sin kæreste en udvej

I tiden inden er han tilmed blevet rådet til at glemme alt om hende, han nu har kæmpet for at se i 14 måneder.

Kom med, når podcastvært Søren Dahl tager os og publikum på Hotel Randers’ ikoniske bar Hornsleth med på Michaels Falchs hidtil mest afgørende rejse til Thailand.

Og få også svaret på, hvorfor Søren Dahl sammenligner ham med en ung Jørgen Leth, og hvad det så er, Michael Falch så absolut aldrig vil efterligne.

Kom med, når JP Randers byder indenfor til kendte gæster i de ikoniske rammer på Hotel Randers, hvor podcasten optages foran et livepublikum.