»Vi vidste ikke, hvad der ramte os, men det var vildt og fantastisk, men også overvældende.«

Da han vender hjem efter tre års jordomrejse på et lille skib, er han gået fra ukendt til landskendt. Han har samtidig nået sine mål i livet.



Og »hvad fanden skal man så egentlig med de næste 50 år,« som podcastvært Søren Dahl indleder ugens dybdegående samtale med Emil Midé Erichsen.



For han ville følge i farfar Troels Kløvedals fodspor og sejle jorden rundt, men samtidig også have en kæreste og børn. Alt sammen inden han fyldte 30.



Det lykkes også, men hvad skulle det koste ham, og hvor er han nu i sit liv?