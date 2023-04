I afdøde Lars Pedersens ånd: Musikfestivalen for handicappede fortsætter

»Randers Festuge har altid været for alle med et bredt udbud af gode oplevelser, kultur og musik. Derfor er det en glæde, at denne musikfestival fortsat er en del af festugen,« siger festugechef Mette Bertelsen.

De nye arrangører har blandt andet sikret sig, at den tidligere hovedsponsor Sparekassen Kronjylland fortsætter. Dermed er også det økonomiske grundlag i orden.

»Vi ser frem til en festlig dag for alle. Et skønt frirum fra hverdagen i et forrygende fællesskab med andre,« siger Asger Laustesen, formand for Danske Handicaporganisationer i Randers.

Det konkrete festivalprogram vil senere blive offentliggjort i festugens program og på www.randersfestuge.dk