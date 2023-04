Forventer 15.000 gæster: Stor festival kommer til byen

»Vi vil naturligvis selv afsøge mulighederne, men har man en god ide og gerne vil have et udstillingsvindue, så tøv ikke med at tage kontakt til os,« opfordrer han.

Virksomheden forventer, at randrusianerne vil vælte til festivalen, og Mad & Kultur håber på at kunne tiltrække intet mindre end 15.000 gæster i løbet af de fire dage i Randers.

»Der bliver helt sikkert ikke kun en fest på J.O. Krags Plads. Vi ser frem til at der bliver ekstra liv i hele byen, og forretningerne skal nok være klar til at byde de mange gæster hjerteligt velkommen,« siger citychef Mette Bræmer-Jensen.