Det er første gang, at Arena Randers har huset et arrangement af X Factors kaliber.

Derfor var haldirektør Morten Arnesen både træt og glad, da han lidt efter kl. tre i nat parkerede sin bil i indkørslen, greb fat i en kold øl og tændte fjernsynet for at se det show, han lige havde været med til at afvikle.