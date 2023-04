Hård udenpå, blød indeni: »Jeg er bare en landsbymand, som har talent for hårdt arbejde«

Da Ralf Pedersen er 17 år, spiller han ynglingefodbold på B-niveau sammen med kammeraterne i Alhedens IF.

Han elsker at spille fodbold, men han elsker også at gå i byen og give den ”fuld rem”, som han kalder det.

Det kan både være på Trinity i Frederiks, men det kan også være på Al Capone i Karup, som bliver et ikonisk sted for ham, da det er her, han finder sammen med sin kone Naja.