Overvældende exit

”X Factor” vender tilbage igen i 2024. Denne gang bliver det dog uden Sofie Linde i værtsrollen. Og det føles både rigtigt og forkert at forlade værtsrollen på ”X Factor” efter i alt otte sæsoner, fortæller hun efter fredagens finale.

»Det var en overvældende aften for mig. Jeg har godt kunnet mærke, at der blev sat et punktum for det her eventyr. I det ene øjeblik føles det vanvittigt forkert, fordi jeg har lyst til at holde fast i alt det, der er godt, men jeg er også glad og stolt over, at jeg forlader programmet, mens jeg stadig synes, det er fedt,« fortæller hun.

Sofie Linde vil især huske fredagens finale som noget specielt, men en anden episode har også en solid plads i hendes hukommelse.

»Jeg husker også min første aften, hvor jeg går ud på scenen for første gang. Jeg blev blæst helt bagover af publikum og tænkte: ”Hvad er det her for noget?” Folk tog programmet meget alvorligt, hvilket også er det, der har gjort det sjovt,« siger hun.

Sofie Linde fik en stor overraskelse på scenen under aftenens show af flere af sæsonens deltagere, som sang en farvelsang til værten.

Desuden kørte der videohilsner på storskærmen, hvor flere tidligere ”X Factor”-dommere - blandt andre Remee, Sanne Salomonsen, Ankerstjerne og Oh Land takkede den afgående vært.

Sofie Linde har siden 2016 holdt styr på deltagere og dommere, og værtstjansen har kun været afbrudt af en kort barselsperiode.