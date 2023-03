En fremmed ligger livløs på gaden.



Hvad gør du?



Det vidste to forbipasserende instinktivt, da de på deres gåtur ned ad Mariagervej opdager en mand, der er faldet om på gaden.



Og de to handler hurtigt, og begynder med det samme at genoplive manden.



Det oplyser Østjyllands Politi, som sender store roser til de to livreddere. For uden dem havde den 56-årige mand fra lokalområdet ikke været i live i dag.



»De handlede resolut og ydede med det samme livreddende førstehjælp til den fremmede, livløse mand,« lyder det videre fra politiet.



Efter kort tid ankommer en ambulance, som overtager genoplivningen af manden, og først derefter får manden både hjerterytme og vejrtrækning tilbage.



Ifølge politiet fragtes manden derpå til hospitalet, hvor han i løbet af dagen er blevet tilset yderligere.



Ifølge politiet er der intet der tyder på, at personen har været udsat for en forbrydelse.