Håndboldformand vil have sat fart i tingene: »Vi vil ikke have en ghettolignende klods liggende«

Da Dronningborghallen sidste mandag med omgående virkning måtte slå dørene i på grund af fare for, at hallen kunne være farlig at opholde sig i, efterlod det foreningens medlemmer i stor frustration.

For det er ikke let være håndboldspiller uden en hal at spille i.

Nu har håndboldklubben holdt møde med både forvaltningen og politiker Louise Høeg (V), der er formand for sundheds-, idræts- og kulturudvalget, og budskabet fra klubbens håndboldformand er klar.