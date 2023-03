To nye lyskryds skal forbedre trafikken i populært område

Det skal blive nemmere at komme til og fra et område i Sdr. Borup, og det skal et nyt initiativ hjælpe til.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Randers Kommune.

To nye lyskryds kommer til at se dagens lys på Danish Crown Vej, hvor flere større virksomheder i de seneste år har etableret sig. Lyskrydsene bliver opført i et samlet projekt, der også omfatter Vejdirektoratets ombygning af tilslutningsanlæggene til Motorvej E45.