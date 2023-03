”Det er en stor glæde for JP Randers at kunne give såvel vores abonnenter som alle randrusianere, kronjyder og øvrigt godtfolk flere gode argumenter for at bruge vores skønne by,” siger Viggo Lepoutre Ravn, der er ansvarshavende chefredaktør for JP Lokal og JP Randers.

Live-arrangementerne vil både underholde og servere unik viden og nye perspektiver på de deltagende gæster. Efterfølgende vil optagelserne fra samtalerne blive udsendt som frit tilgængelig podcast. Podcasten hedder ”Hørt på” og kan findes på www.jpranders.dk og på www.jp.dk, som når over 1 million brugere om måneden, samt i de gængse podcastplayere. Søg på Jyllands-Posten.

Alle livearrangementer foregår på Hornsleth Bar, Hotel Randers, kl. 16.00.