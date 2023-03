Ekspolitiker dømt for anden gang for at tjene penge på gangbangs

Den tidligere lokalpolitiker Per Zeidler er tirsdag ved Retten i Aalborg idømt ni måneders ubetinget fængsel for rufferi.

Han er fundet skyldig i at have arrangeret sexfester, hvor han tjente penge på, at kvinder havde sex med flere mænd samtidig.

Det er ikke første gang, at den tidligere lokalpolitiker dømmes for at arrangere gangbangs.