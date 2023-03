Der er dog også flere positive tilkendegivelser blandt høringssvarene med kommentarer som:

»Vi oplever, at der er gode ambitiøse kræfter, omkring dette, og vi glæder os over, at der er fremgang i bosætning«

og »det kan blive et rigtig attraktivt byggeri - både boliger og P-hus - med den rigtige udformning og materialevalg.«

Det næste, der skal ske, at der skal laves en lokalplan og et kommuneplanstillæg, og kommunen forventer, at det vil ske i løbet af 2023.