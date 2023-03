27/03/2023 KL. 11:20

For abonnenter

Godt nyt til førtidspensionister: Nye regler sikrer retten til pension trods arbejde

Nye regler for førtidspensionister sikrer, at borgere i en treårig periode kan prøve arbejdet af uden at miste retten til ydelsen. Det kan give flere mod på at prøve sig af på arbejdsmarkedet, siger Randers Kommunes arbejdsmarkedschef.