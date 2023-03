Går glip af turister: Muligheden for flere gæstesejlere skal undersøges

Der er ikke nok pladser til gæstesejlere i Randers Fjord. Det mener Landdistriktsudvalget i hvert fald, og derfor har det godkendt, at forvaltningen nu skal undersøge mulighederne for at etablere flere gæstesejlerpladser langs fjorden. Den skal også undersøge mulighederne for at øge tilgængeligheden for mindre turbåde.

Forvaltningen skriver i sin indstilling til udvalget, at gæstesejlere på nuværende tidspunkt måske vælger Randers Fjord fra, fordi de oplever mangel på pladser til sejlere, der ikke ligger fast i en af fjordens havne. Det kan have den effekt, at Randers Kommune går glip af turister - både på vand og på land.