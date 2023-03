Har dyretække

Selvom Ulrik er fuld af benovelse over at være kommet så tæt ind på livet af en vild ræv, så tænker han egentlig ikke, at det er så mærkeligt, at det lige sker for ham.

»Jeg har altid haft ry for, at jeg kan noget med dyr. Det har fulgt mig hele livet. Hvis jeg eksempelvis er i et selskab med mange mennesker og hunde, så hænger hundene altid ud ovre ved mig,« siger han.

Men hvad har du gjort for at komme så tæt på ræven?

»Jeg har ikke gjort noget specielt. Jeg har nok bare lidt instinktivt vidst, hvordan jeg skulle gebærde mig,« siger Ulrik Nørgaard.

Mange vil jo nok mene, at det er en dårlig idé at håndfodre et vildt dyr på denne måde – at den bliver for tam – hvad siger du til det?

»Fine er på dupperne hele tiden, så hun er bestemt ikke tam. Som jeg oplever hende, så er hun nøjagtig lige så bange for mennesker, som alle andre ræve er. Hendes tillid er kun forbeholdt mig. Det er jeg overbevidst om. Jeg har set ved flere lejligheder, at hun stikker af, hvis andre mennesker dukker op.«