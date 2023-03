Det er ikke meget, man kan få for 1 kr., men det er ikke desto mindre den pris, som investorer har betalt pr. styk for de nye aktier, banken for nyligt har udstedt.

Og normalt ville den manøvre skære milliarder af Lunars værdi, der for kun et år siden angiveligt lå over 13 mia. kr.

Det skriver Børsen, der vurderer at bankens værdi nu er styrtdykket.