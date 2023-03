Slut med streetfood: Ny køkkenchef har lavet mad til prins Henrik og den kinesiske præsident

Når det, der engang var byens streetfood, skærtorsdag slår dørene op til en ny sæson, så bliver det med nyt navn.

Navneskiftet til Bolværket er ikke kun et ønske om at komme væk fra det selvironiske Mokajen, men en del af et større ønske om at give stedet nyt liv.

For streetfood-konceptet var »tæt på uladesiggørligt«, erkender man på Bolværket.