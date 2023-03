Randers glæder sig over positivt farvel til Thomasberg

- Vi er dog glade for at kunne skilles på en så positiv måde efter næsten fem år og samtidig lave et flot salg på en træner, siger Søren Pedersen til klubbens hjemmeside.

Ud over pokaltriumfen i 2021 har Randers for tredje sæson i træk spillet sig blandt ligaens seks bedste, der spiller mesterskabsspil.

For Thomasberg var det specielt at sige farvel til den kronjyske klub.

- Det er meget vemodigt at forlade Randers FC, for her har jeg af to omgange haft nogle fantastiske år, og jeg vil komme til at savne en masse gode mennesker i klubben.