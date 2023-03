Særlig våbensamling til salg: Gemmer på krigshemmeligheder

I ly af mørket sender General Rye en dragon til Fredericia.

Med tyskerne i hælene opretter han et forsvarsværk syd for Rønde, drager videre over Mols og til Helgenæs og etablerer endnu et forsvarsværk, Dragmur.

Hans dragon i Fredericia mobilicerer en flåde, der henter soldaterne på Helgenæs og sejler dem til Fredericia, hvorfra de drager op gennem Jylland og falder tyskerne i ryggen.