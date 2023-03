Andre har dog ment, inklusiv ejeren af bygningen selv, den mangeårige indehaver af Randers Handskefabrik, Arne Vejrum, at bygningen efterhånden var så faldefærdig, at den skulle jævnes med jorden, og at den attraktive grund i stedet skulle berige byen på anden vis.

Stemmerne fra den sidstnævnte side af debatten vandt i sidste ende, da et flertal i byrådet i januar vedtog, at den gamle handskefabrik i Vestergrave kunne rives ned.

Især var det forventet, at ejendomsselskabet Sinding & Co. Ejendomsadministration ville købe ejendommen af Arne Vejrum, hvorefter det så ville rive bygningen ned og bygge boliger i stedet. Det var nemlig ejendomsselskabet selv, der i første omgang ansøgte kommunen om en nedrivningstilladelse.