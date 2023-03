Intens efterforskning: Tre drenge anholdt for at kaste molotovcocktails mod skole

De to molotovcocktails medførte, at der opstod en mindre brand ved hoveddøren, der dog hurtigt blev slukket af tililende vidner. Ingen personer kom til skade ved hændelsen.

Tager sagen »dybt alvorligt«

Tirsdag eftermiddag klokken 13.55 kunne politiet anholde de tre mistænkte - tre unge mænd under 18 år - på deres bopæl i nærområdet, oplyser lederen af politiets efterforskning, politikommissær Carsten Straszek, der fortæller, at politiet efterforsker intenst for at klarlægge, hvad der er sket før, under og efter - og derfor er til stede og synlige i området.