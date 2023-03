Fire unge mænd sigtet for overfald og grov vold mod mindreårig

Fire unge mænd i alderen 15-18 år bliver tirsdag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Randers.

De fire personer er sigtet for i forening at have overfaldet og begået grov vold mod en mindreårig dreng, skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Episoden fandt sted på en adresse i Grenaa tirsdag aften i sidste uge omkring midnatstid, og de fire mistænkte yngre mænd blev alle anholdt i løbet af mandag.