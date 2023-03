Mandag tog en af på Bostedet Marienborgvej’s beboere Casper Gammelgaard og Socialudvalgsformand Rosa Lykke Yde første spadestik til bostedet længe ventede nye tilbygninger.

»Det er skønt, at vi nu tager første spadestik til endnu en udvidelse til boliger for mennesker med handicap. Boligerne sikrer, at beboerne får støtte, forudsigelighed og tætte relationer med personalet i hjemlige omgivelser. Det er jeg glad for, at vi har for øje med det nye byggeri,« siger Rosa Lykke Yde.