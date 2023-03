Det hele bliver afgjort i dag: »Der er nok klubber, der vil blive stemplet mere for ikke at komme i top-6«

- Vi kan stadig selv afgøre det, og kan vi ikke gøre det færdigt, har vi ikke været gode nok til top-6.

Randers kan måske også klemme sig i top-6 med uafgjort, men det vil kræve hjælp fra andre stadioner.

Faktisk er ligaens midte så tæt, at fem klubber kæmper om de sidste to pladser i top-6.

Ud over Randers skal Brøndby, Silkeborg, OB og FC Midtjylland ud i en nervepirrende runder for at nå med i rækkens sjove del, når ligaen deles på midten.

- På et eller andet niveau er det det første stempel på sæsonen, og bedømmelsen kan blive sådan lidt sort eller hvid, men det har jeg det egentlig fint nok med, for det er et vilkår, vi kender.

- Det giver nogle runder med ekstra spænding, end hvis turneringen kørte lige ud, og det skaber mere interesse, når det er så tæt som i år, siger Thomas Thomasberg.