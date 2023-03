Kommunalforsker om direktør: »En politianmeldelse er et meget usædvanligt skridt«

Ifølge TV 2 Østjylland fik mediet og andre lokale medier sidste år en orientering, som byrådet i Randers havde fået om sagen på plejecenteret.

Jesper Kass Schmidt skriver i en mail til TV 2 Østjylland, at han har besluttet at politianmelde lækket på baggrund af rådgivning fra et advokatfirma.

Roger Buch vurderer, at lokalpolitikere oftere går til pressen med fortrolige oplysninger, når de sidder i et byråd, hvor der ikke er et bredt og godt samarbejde.

»Randers er en kommune, som er meget kendt for at have et konfliktfyldt politisk miljø. Der har i mere end et par årtier kørt meget hårde konflikter mellem skiftende borgmestre og oppositionen i kommunen,« siger han.

Roger Buch pointerer, at man har set en lignende situation i Slagelse Kommune, som også er kendt for politiske konflikter. Her har borgmesteren tidligere meldt læk til politiet.